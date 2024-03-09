Степную рысь, привезенную из России под видом кота, поймали в Испании

В испанской Марбелье полиция отловила дикую степную рысь, животное завели в страну из России. Об этом сообщает ТАСС.

Дикую кошку заметили местные жители, животное бегало в саду, прибывшие на место правоохранители сумели отловить рысь. Хищника передали в центр спасения животных.

Выяснилось, что степную рысь завезли в Испанию из Москвы под видом домашней кошки в 2022 году, в какой-то момент рысь сбежала от своих владельцев, возбуждено уголовное дело о контрабанде редких животных.

Ранее поселок в ХМАО захватили рыси, жители боятся покидать свои дома.