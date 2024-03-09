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В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА

Губернатор Гладков: пострадавший при атаке дронов мужчина находится в реанимации

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице «ВК», что пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в Грайворонском округе мужчина находится в реанимации после операции.

По словам Гладкова, врачи констатировали, что мужчине ничего не угрожает.

«Будем продолжать делать все, чтобы как можно быстрее вернулся в свою семью», — написал губернатор.

8 марта Гладков сообщал, что в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Рождественка два человека не выжили и еще один мужчина получил тяжелые ранения.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России. По данным ведомства, российские военные перехватили и уничтожили один дрон над территорией Белгородской области, два — над Курской областью, три — над Волгоградской областью и 41 — над Ростовской областью.

Ранее украинские БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью.

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