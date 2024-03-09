В Курской области российские ПВО сбили дрон ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — сообщил Старовойт.

О также предупредил жителей о том, что к обломкам беспилотников не стоит приближаться.

До этого Старовойт сообщал, что в городе Железногорск Курской области объявлена ракетная опасность. Он попросил жителей города, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Гражданам на улице необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

При этом 7 марта губернатор Курской области заявил об обстреле поселка Теткино со стороны украинских войск. Старовойт рассказал, что в результате атаки повреждения получили 11 частных домов и линия электропередачи.

Ранее украинские БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью.