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В Британии сообщили о нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

ВМС Британии: неизвестные напали на судно у побережья Йемена

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Amr Nabil/AP

Неизвестные совершили нападение на судно в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что власти расследуют обстоятельства происшествия. Других подробностей не сообщается.

После начала боевых действий на территории сектора Газа йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет атаковать суда, связанные с Израилем, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, пока военная операция не будет завершена.

6 марта было совершено нападение на британское судно в 54 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Аден.

В феврале хуситы ударили по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате чего оно получило серьезные повреждения и затонуло.

Ранее сообщалось, что атаки хуситов снизили доходы Египта от Суэцкого канала вдвое.

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