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В крупном гипермаркете Екатеринбурга обрушился стеллаж с алкоголем

E1.ru: в гипермаркете «Лента» в Екатеринбурге обрушился стеллаж с алкоголем

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Бандитский центр [ЕКБ]/VK

В гипермаркете «Лента» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге обрушился стеллаж с алкоголем. Об этом сообщает E1.ru.

По словам очевидцев, есть как минимум одна раненая. Читательница издания по имени Виктория рассказала, что покупательнице в нос попал осколок, и ее увезли на скорой.

Другой очевидец рассказал Telegram-каналу «Бандитский центр ЕКБ», что бутылки с алкоголем разбились после того, как один из покупателей попытался достать оттуда игристое вино. E1.ru уточняет информацию о пострадавшей у медиков и в пресс-службе торговой сети.

В августе 2023 года в Италии бизнесмен был завален головками сыра из-за обрушившихся стеллажей. Инцидент произошел вечером 6 августа в итальянской Ломбардии. Утром 7 августа тело 75-летнего Джакомо Кьяппарини, владельца одноименной компании, было найдено на складе его фермы. Как стало известно, в момент происшествия фермер был занят настройкой аппарата для автоматического переворачивания форм сыра.

В ноябре 2021 года на работника склада алкомаркета на улице Калинина в Красноярске обрушились стеллажи.

Ранее в Кирове потушили пожар в цеху по производству мебели.

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