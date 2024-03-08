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В Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность

Старовойт объявил о ракетной опасности в курском Железногорске

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В городе Железногорск Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он попросил жителей города, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Гражданам на улице необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

7 марта губернатор Курской области заявил об обстреле поселка Теткино со стороны украинских войск. Старовойт рассказал, что в результате атаки повреждения получили 11 частных домов и линия электропередачи.

До этого он сообщал, что два населенных пункта в Курской области остались без света из-за повреждения линии электропередач обстрела в результате обстрела со стороны ВСУ.

Ранее украинские БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью.

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