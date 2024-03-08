Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

В пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога

close
100%
Shutterstock

В пяти регионах на востоке, юге и в центре Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

В настоящее время сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 8 марта издание «РБК-Украина» сообщало о взрывах в Одессе.

До этого взрывы в Одессе произошли во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие. Минобороны РФ заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные катера для украинской армии.

7 марта в подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харьковской области произошли взрывы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами