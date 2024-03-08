В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

В пяти регионах на востоке, юге и в центре Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

В настоящее время сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 8 марта издание «РБК-Украина» сообщало о взрывах в Одессе.

До этого взрывы в Одессе произошли во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие. Минобороны РФ заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные катера для украинской армии.

7 марта в подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харьковской области произошли взрывы.