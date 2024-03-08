В грузовых портах США найдены подозрительные передатчики

В Конгрессе США заявили о подозрительных передатчиках, в том числе модемов, на китайских кранах в грузовых портах страны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что китайские краны были произведены компанией ZPMC — на ее продукцию приходится 80% работающих в грузовых портах США кранов. Сама по себе установка модемов и передатчиков на краны не является поводом для подозрений, однако, как отметили американские сенаторы, в ряде случаев они были обнаружены на технике в портах, которые не запрашивали эту услугу.

По словам председателя Комитета по национальной безопасности Палаты представителей конгресса США, правительство КНР «ищет все возможности для сбора ценной информации и использования уязвимостей критической инфраструктуры Америки, в том числе в морском секторе, используя свое систематического присутствие» в ней.

До этого в администрации Байдена выразили опасения в шпионаже через китайские краны в портах.

Данная мера является частью ряда действий, предпринимаемых администрацией в среду для повышения кибербезопасности морского транспорта. В частности, Береговая охрана США издала директиву о введении обязательных требований к цифровой защите для иностранных кранов в стратегически важных портах.

Ранее спецслужбы США предупредили больницы о «неминуемых» хакерских атаках.