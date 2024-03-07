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Женщина впала в кому после катания с мужем на катере

В США женщина оказалась в коме из-за столкновения двух прогулочных судов

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Американка впала в кому после столкновения двух прогулочных судов. Об этом сообщает канал NBC Miami.

В прошлом месяце Стефани Камарато, работающая фармацевтом в южном Иллинойсе, решила отдохнуть вместе с мужем в Майами. 11 февраля прогулочное судно Obelix и небольшое пассажирское судно Thriller врезались друг в друга недалеко от порта.

В результате столкновения госпитализировали 13 человек, включая Стефани и ее мужа Мэтта. Мужчина вскоре был выписан и вернулся домой к четырем детям, а его жена, так и не пришедшая в сознание, до сих пор остается в больнице. Врачи говорят, что она получила повреждение головного мозга.

«Мы еще ждем, когда она проснется, улыбнется и узнает кого-нибудь. Мы просто хотим, чтобы Стефани была здорова, и мы молимся, чтобы этот день настал», — признался родственник пострадавшей.

Представители береговой охраны не нашли нарушений правил безопасности на судне Thriller, а судно Obelix работало без необходимого разрешения на перевозку пассажиров. Его владелец заявил, что на его лодке никто не пострадал, и не стал давать дальнейших комментариев. Причина аварии все еще устанавливается.

Ранее более 20 россиян пострадали при столкновении катера с сигнальной вышкой в Таиланде.

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