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Екатеринбургские школьники вооружились ножом и «розочкой» во время стычки

Ura.ru: в Екатеринбурге подростки устроили вооруженную стычку

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Shutterstock

В Екатеринбурге школьники устроили стычку, вооружившись ножом и разбитым горлышком бутылки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Ломоносова. Между учащимися 7-8 классов произошел конфликт, который перешел стычку. При этом в ходе потасовки двое из них были с канцелярским ножом и «розочкой».

Очевидец инцидента вызвал полицию. После этого один из зачинщиков конфликта сбежал, а остальные рассказали, в какой школе учатся. В результате произошедшего никто не пострадал.

Сообщение о произошедшем зарегистрировали, сообщили в УМВД по городу, передает агентство. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее екатеринбургский школьник жестоко избил сверстника из-за оскорбления матери.

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