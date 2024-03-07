Екатеринбургские школьники вооружились ножом и «розочкой» во время стычки

В Екатеринбурге школьники устроили стычку, вооружившись ножом и разбитым горлышком бутылки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Ломоносова. Между учащимися 7-8 классов произошел конфликт, который перешел стычку. При этом в ходе потасовки двое из них были с канцелярским ножом и «розочкой».

Очевидец инцидента вызвал полицию. После этого один из зачинщиков конфликта сбежал, а остальные рассказали, в какой школе учатся. В результате произошедшего никто не пострадал.

Сообщение о произошедшем зарегистрировали, сообщили в УМВД по городу, передает агентство. По факту инцидента проводится проверка.

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