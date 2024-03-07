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В ОП РФ заявили о востребованности надомного голосования у избирателей

Член ОП РФ Булгакова: избирательная система достигла высокого уровня развития

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российская избирательная система достигла высокого уровня развития, что подтверждается многообразием форм, предлагаемых для участия в выборах. Об этом, комментируя старт приема заявок для участия в надомном голосовании на выборах президента России, заявила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

По ее словам, надомное голосование востребовано избирателями с ограниченными возможностями здоровья и пожилыми людьми, для которых участие в выборах остается важным событием в жизни.

«Немаловажным является и сервисность в этом смысле для людей, которые ухаживают за детьми и маломобильными гражданами. Создать условия для того, чтобы эта категория избирателей могла реализовать свое законное право – это обязанность избирательной системы», — сказала эксперт.

Булгакова подчеркнула, что возможность проголосовать должна быть доступной, близкой и понятной всем, в особенности тем, кто в силу уважительных причин не может прийти на традиционный участок.

«Вместе с тем в поле нашего внимания не только сама возможность, но и то, как она реализуется на практике, обеспечивается общественным контролем», — сказала она.

Эксперт напомнила, что наблюдение за голосованием «на дому» предусмотрено законом, поэтому возможности детально проконтролировать этот процесс присутствуют на всех этапах.

«В дни выборов мы будем держать с наблюдателями связь и в ходе проведения такой формы голосования», — заключила Булгакова.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 15–17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны зарегистрировала четырех кандидатов, включая действующего главу государства Владимира Путина и депутата Государственной думы Леонила Слуцкого. Кроме того, в электоральном процессе примут участие член нижней палаты российского парламента Николай Харитонов и заместитель председателя ГД РФ Владислав Даванков.

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