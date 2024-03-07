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Британка проехала 2400 км по любимым местам домашнего хомяка, взяв с собой его прах

Mirror: женщина проехала 2400 км с прахом хомяка по его любимым местам

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Lisa Murray-Lang/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка проехала 2400 км по любимым местам домашнего хомяка, взяв с собой его прах, пишет Mirror. Женщина рассказала, что посетила даже Лувр и Букингемский дворец в память о питомце.

Лиза Мюррей-Лэнг переносила прах хомяка в специальном флаконе. Вместе с ним она проехала примерно 2400 км, посетив любимые места животного. Британка побывала в Лондоне, в Париже и в Амстердаме, заходя в исторические места.

«Этот приятное, теплое ощущение, что мы путешествуем вместе», — рассказала женщина.

Британка добавила, что всегда следит за тем, чтобы ожерелье с прахом было у всех на виду, а также объяснила, зачем ходила в Лувр, в Букингемский дворец и в другие музеи.

«Я развешивала произведения искусства по всем стенам, и хомяк останавливался и внимательно рассматривал их, поэтому было важно сходить в музей Ван Гога и Лувр», — объяснила она.

Ранее китайский модный бренд выпустил линию одежды и аксессуаров для хомяков.

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