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Россиянин попытался расправиться с отцом своей девушки, который был против их отношений

В Москве мужчина напал на отца своей девушки, который был против их отношений

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В Москве мужчина пострадал от рук молодого человека своей дочери после того, как запретил им встречаться. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Имеющей к своим 29 годам 10 судимостей Максим Горбунов стал встречаться с девушкой на несколько лет младше него. На днях он провожал возлюбленную до дома и в подъезде столкнулся с ее родителями, которые были против их отношений. Узнав об их непримиримой позиции, рецидивист поссорился с отцом девушки, а потом набросился на него с ножом. 47-летний мужчина стал защищаться, и нападавший достал пневматический пистолет. Он дважды выстрелил пострадавшему в голову и еще раз — в шею, а затем сбежал. Раненого доставили в больницу.

Злоумышленника задержали на следующий день, пистолет и нож были у него при себе. В отношении задержанного возбудили очередное уголовное дело, теперь за покушение на жизнь отца возлюбленной ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным Telegram-канала, до этого мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, побои, разбой, кражу, угон авто и уничтожение имущества.

Ранее россиянин расправился с мужчиной, который оказывал знаки внимания его дочери.

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