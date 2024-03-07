Под Курском в результате обстрела ВСУ повреждены ЛЭП и 11 домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района вновь был обстрелян со стороны Украины», — отметил глава региона.

Он отметил, что украинские снаряды повредили линии электропередачи. Старовойт подчеркнул, что как только ситуация станет безопасной, аварийные бригады приступят к восстановлению ЛЭП.

По словам губернатора, также повреждено 11 частных домов, один из строений существенно пострадал, после того, как в него попала ракета. Глава региона подчеркнул, что обязательно окажет помощь всем собственникам в восстановлении домовладений.

До этого два населенных пункта в Курской области остались без света из-за повреждения линии электропередач в результате обстрела со стороны Украины.

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