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Российскую школьницу, обвинившую отчима в домогательствах, поставили на учет в ПДН

В Екатеринбурге мужчина, обвиненный падчерицей в педофилии, оказался невиновен

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Екатеринбурге 12-летняя падчерица оговорила отчима, обвинив его в домогательствах. Суд прекратил дело в отношении подозреваемого. Об этом сообщает издание E1.ru.

Как рассказал мужчина, несколько лет назад он взял замуж женщину, у которой была дочь. Девочка жила в деревне с бабушкой, отчим решил воссоединить семью и забрал падчерицу в город. По словам екатеринбуржца, после этого девочка, вероятно, из-за того, что ей не хватало внимания матери, решила расстроить ее отношения с супругом.

«Дочка рассказала в соцсетях тете родной, что я будто бы домогался ее. Та сообщила жене. Они поехали и написали заявление. Жена поначалу поверила в мою виновность, но я зла на нее не держу», — поделился мужчина с изданием.

По словам екатеринбуржца, его задержали, но, позже следователи начали сомневаться в словах ребенка, так как она постоянно меняла детали показаний.

При расследовании дела выяснилось, что ранее девочка обвиняла в изнасиловании сверстника, с которым училась вместе в деревенской школе.

«Дочка обвинила одного школьника в деревне, где жила с бабушкой, что он ее реально изнасиловал. Детский гинеколог посмотрела — вообще никаких следов», — рассказал собеседник СМИ.

Девочку поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, так как она часто пропускала школу. Мать записала дочь к психологу.

В январе 2024 года следователи прекратили дело за отсутствием состава преступления. Мужчина поделился, что сейчас живет с женой раздельно и встречается с ней в тайне от дочери, так как она все еще агрессивна настроена по отношению к отчиму.

Ранее в Кемеровской области отца обвинили в многолетнем насилии над детьми.

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