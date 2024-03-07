Челябинский учитель физкультуры надругался над школьницей в туалете

Под Челябинском мать школьницы обвинила учителя физкультуры в надругательстве над дочерью в туалете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в поселке Увельском. Мать девятиклассницы 6 марта заявила в полицию на учителя физкультуры. По словам россиянки, педагог в период с 1 апреля по 31 июня прошлого года надругался над ее дочерью в туалете учебного учреждения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого допросили, сейчас учитель находится под подпиской о невыезде. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее двое подростков надругались над школьницей в Москве.