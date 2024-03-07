Политолог заявил о поддержке идей Владимира Путина со стороны молодых иностранцев

Несмотря на заявления об изоляции России, мы видим, как молодые люди со своими амбициями, мечтами из 190 стран мира приехали на Всемирный фестиваль молодежи, который состоялся на федеральной территории «Сириус». Это означает, что те идеи, которые представляет России и излагает глава государства Владимир Путин, разделяются абсолютным большинством представителей молодого поколения. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По словам политолога, озвученные главой государства на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи темы близки гостям мероприятия.

«Эти темы связаны с будущим и касаются создания равного многополярного мира, идеи справедливости, уважения к суверенитету разных стран, традиционным ценностям», — отметил Александр Асафов.

По его словам, предложения конструктивного диалога, прозвучавшие от Владимира Путина, соответствуют мировоззрению гостей фестиваля.

Молодым людям импонирует то, о чем говорит президент России, считает политолог. Гости фестиваля готовы обмениваться идеями, вести диалог, развивать международное молодежное сотрудничество.

Политолог убежден, что сейчас молодежная политика в России строится на принципах соблюдения интересов молодежи, на равном диалоге государства с представителями молодого поколения.

От констатирует, что в России создаются необходимые условия для учебы, раскрытия творческого потенциала и самореализации молодых людей.

Также эксперт упомянул о новом национальном проекте «Молодежь России» — о его запуске президент заявил во время послания Федеральному Собранию.

«Нацпроект «Молодежь России» соответствует воззрениям, желаниям и мечтам молодежи», — считает Александр Асафов.

6 марта президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на федеральной территории «Сириус». ВФМ-2024 объединил 20 тыс. участников из 190 стран мира. Обращаясь к гостям фестиваля, глава государства заявил, что двери России всегда отрыты для благородных начинаний.