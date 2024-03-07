Поляки пригрозили заблокировать движение фур на границе с Украиной

Польские фермеры сообщили украинским водителям, что могут полностью перекрыть движение фур через границу с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Канал опубликовал видео, снятое украинским водителем, который рассказал, что польские фермеры передали через правоохранителей, что если украинцы продолжат блокаду дороги перед КПП Ягодин-Дорогуск, которая была перекрыта сегодня украинскими водителями, то поляки полностью заблокируют пограничные переходы и перестанут пропускать грузовики.

В настоящее время польские протестующие пропускают по две фуры каждый час, отмечает «Страна.ua».

Накануне польские правоохранители задержали на КПП Ягодин-Дорогуск нескольких водителей с Украины, которые участвовали в акции по перекрытию дороги.

6 марта в Варшаве у здания сейма прошла акция фермеров, которые протестуют против «зеленой» политики Евросоюза и отсутствия контроля за импортом с Украины. Несколько протестующих сумели прорваться в здание парламента, но их задержали.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.