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В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности

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Shutterstock/Wirestock Creators

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе запущена сирена ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сказано в сообщении.

При нахождении на улице необходимо немедленно спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Спустя четыре минуты после появления сообщения о тревоге губернатор сообщил, что тревога отменена.

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное, который находится в Шебекинском городском округе Белгородской области. По предварительной информации, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее один из украинских снарядов попал в частный дом, из-за чего в здании начался пожар. После обстрела его ликвидировали.

Ранее ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области.

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