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Путин в Краснодаре проверил работу авиатренажера

Владимир Путин во время поездки в Краснодар сел в кабину авиатренажера

Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Краснодар сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище. Об этом рассказал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По его словам, президент был в кабине тренажера вместе с девушкой-летчицей. «Прокатимся?» — пошутил Путин, залезая в кабину.

Утром 7 марта Владимир Путин прибыл в Краснодар. Президент сначала посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище, где и опробовал авиационный тренажер.

Учреждение за все время своей работы подготовило больше 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов, из них свыше 18 тыс. — летчиков. С сентября 2017 года училище начало принимать и обучать и девушек.

Также Путин планирует посетить Дворец самбо, который уже достроили и готовят к открытию.

По традиции во время поездок по стране Путин проводит и встречу с главами регионов, с которыми обсуждает социально-экономическую ситуацию, изучает проблемы и ставит задачи на перспективу.

Ранее Путин посетил площадку Всемирного фестиваля молодежи в университете «Сириус».

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