В Вашингтоне бобра, блокирующего движение, «взяли под стражу»

В США полицейские «взяли под стражу» бобра, который блокировал движение транспорта на дороге, пишет UPI. Сообщается, что у животного был подельник из стаи, но тот пока еще остается на свободе.

Как рассказали полицейские, им поступило сообщение о двух бобрах, которые заблокировали движение на автомобильной трассе. Приехавшие на место патрульные действительно увидели там животных, не испугавшихся шума от машин. Пока офицеры шли в сторону грызунов, один бобер бросил своего собрата и сбежал.

Полицейские сообщили, что бобр был «взят под стражу» ради его же безопасности, а после был доставлен в центр охраны рыбы и дикой природы для дальнейшего обследования.

«Там он получит необходимую помощь», — говорится в заявлении.

Местный шериф добавил, что сейчас ведутся поиски второго бобра, выбежавшего на дорогу.

Ранее инженеры создали нейросеть для спутниковой слежки за бобрами.