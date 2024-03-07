Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно планам, он посетит Краснодарское высшее военное авиационное училище, которое за все время своей работы подготовило больше 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов, из них свыше 18 тыс. — летчиков. С сентября 2017 года училище начало принимать и обучать и девушек. Также Путин планирует посетить Дворец самбо, который уже достроили и готовят к открытию.

Агентство отметило, что по традиции во время поездок по стране Путин проводит и встречу с главами регионов, с которыми обсуждает социально-экономическую ситуацию, изучает проблемы и ставит задачи на перспективу.

6 марта президент Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет «Сириус». Там он высказался насчет войн, рассказал о главной несправедливости нынешнего миропорядка и оценил роль России в появлении Бельгии.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».