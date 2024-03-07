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Флорист рассказала, как поддерживать свежесть букета

Флорист Николаева: подаренные букеты нужно обязательно освобождать от упаковки

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Pexels

Букеты дома нужно освобождать от упаковки, чтобы он простоял дольше и сохранил свежесть. Об этом Pravda.Ru рассказала президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева.

Так, после того, как букет немного согреется, она советует развязать его и удалить листья, касающиеся воды, подрезать кончики стеблей и поставить цветы в чистую воду.

«Если у вас дома какой-то отбеливатель, «Белизна» или Domestos, или еще что-то такое, одну каплю можно капнуть в воду и поставить спокойно цветы. Лучше букет разобрать, потому что трудно сказать, что туда завертели флористы, если вы его просто так поставите, то место, где букет связан, может быстро загнить», — уточнила флорист.

Поддерживать жизнь роз, тюльпанов и других цветов можно небольшим количеством лекарственных препаратов, например, с помощью аспирина, заключила Николаева.

Начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина до этого говорила, что коллеге по работе не стоит дарить на 8 Марта цветы ярких и агрессивных оттенков. По ее словам, лучше выбирать нежные и элегантные букеты.

Ранее россиян предупредили, какие схемы будут использовать мошенники перед 8 Марта.

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