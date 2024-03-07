Стало известно, какая сумма нужна россиянам в месяц для счастья

Для счастья среднестатистическому жителю России необходимо в месяц получать 215 тыс. рублей – об этом заявили участники соответствующего исследования. Мужчинам при этом нужно 244 тыс. рублей, а женщинам на 30% меньше – 189 тыс. рублей, приводит RT результаты опроса.

Меньше всего нужно молодым людям до 24 лет – около 160 тыс. рублей в месяц. Самые высокие запросы у жителей Москвы – порядка 267 тыс. рублей ежемесячно. На втором месте расположились жители Владивостока с 250 тыс. рублей, на третьем – Санкт-Петербурга с 237 тыс. рублей.

В пятерке самых высоких запросов также Челябинск (235 тыс. рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тыс. рублей).

Скромнее всего запросы у жителей Кирова – им нужно для счастья не более 178 тыс. рублей в месяц.

В исследовании сервиса SuperJob участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны.

При этом в сентябре прошлого года россияне заявили, что для счастья им нужно получать 200 тыс. рублей в месяц. Мужской половине населения при этом требовалось 222 тыс. рублей, а женской — 175 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в 2024 году у большинства российских работников вырастут зарплаты.