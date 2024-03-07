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Астраханские врачи достали гвоздь из желудка годовалого ребенка

В Астрахани годовалый ребенок проглотил гвоздь

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freepik.com

Врачи областной детской клинической больницы в Астрахани спасли годовалую девочку с инородным телом в желудке. Об этом сообщает «Блокнот Астрахань».

В медицинское учреждение обратились родители годовалой девочки, они подозревали, что дочь могла проглотить инородный предмет. В ходе обследования в желудке ребенка врачи обнаружили гвоздь длиной два сантиметра.

Для удаления острого предмета медики провели фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) и без разрезов и боли извлекли инородное тело. Состояние пострадавшей не вызывает у медиков опасений, гвоздь не успел повредить внутренние органы.

Ранее четырехлетняя девочка съела 20 таблеток от астмы и попала в больницу.

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