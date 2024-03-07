В России на борту самолета во время длительного полета задымился салон

В самолете Москва — Хабаровск произошло возгорание в ночь на 7 марта. Об этом сообщил Telegram-канал AmurMedia.

Как выяснилось, во время полета начала тлеть электропроводка, от чего салон начало заволакивать дымом. По данным канала, всему виной оказался экран, вмонтированный в кресле на 32-м ряду.

«Вначале персонал заспешил и чуть не начал тушить коротнувший экран водой. Я остановил эту историю. Потом все же экраны обесточили и потушили огнетушителем, как положено», — рассказал пассажир самолета.

В результате инцидента обошлось без паники и пострадавших, заключили журналисты.

До этого туристка увидела галлюцинации на рейсе Дубай — Москва и стала приставать к пассажирам. Женщина также оскорбляла стюардесс и отказывалась успокоиться, отвечая членам экипажа: «Вы не можете указывать мне, что делать». По прилете она попыталась спешно покинуть борт, однако из самолета ее в итоге вывели полицейские.

Ранее пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета из-за задержки рейса на полчаса.