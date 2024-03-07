Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ревде семья едва не похоронила чужую бабушку из-за ошибки врачей

«Е1»: на Урале врачи выдали родственникам тело чужой бабушки

close
100%
Shutterstock

В Ревдинской больнице медики перепутали пациенток, ошибка вскрылась только на похоронах. Об этом сообщает «Е1».

В больнице Ревды в одной палате лежали две пожилые женщины, обе поступили в тяжелом состоянии, у одной из пенсионерок был диагностирован инфаркт, у другой — инсульт. Когда женщина с инфарктом скончалась, врачи по ошибке позвонили родственникам ее выжившей соседки по палате. Ошибка вскрылась только во время отпевания в церкви.

«Родители вышли из церкви и сказали: «В гробу другой человек». Нам даже говорили: мол, вы что, бабушку свою не узнаете? Может, она после болезни так изменилась? Да как мы могли ее не узнать?! В больнице утверждали, что никакой ошибки у них нет, и, вероятно, тела перепутали в морге», — рассказала внучка пенсионерки.

Девушке удалось попасть в палату, где она обнаружила свою бабушку живой. После инсульта пожилую женщину парализовало, она не могла разговаривать. Тело умершей женщины вернули в морг.

Сын скончавшейся пенсионерки живет в Тюмени, оказалось, что мужчина часто звонил в больницу узнать о состоянии матери и не понимал несоответствий, когда ему говорили об инсульте. Обе семьи обратились с заявлением в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности.

Ранее женщина очнулась за несколько минут до собственной кремации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами