В Ревде семья едва не похоронила чужую бабушку из-за ошибки врачей

В Ревдинской больнице медики перепутали пациенток, ошибка вскрылась только на похоронах. Об этом сообщает «Е1».

В больнице Ревды в одной палате лежали две пожилые женщины, обе поступили в тяжелом состоянии, у одной из пенсионерок был диагностирован инфаркт, у другой — инсульт. Когда женщина с инфарктом скончалась, врачи по ошибке позвонили родственникам ее выжившей соседки по палате. Ошибка вскрылась только во время отпевания в церкви.

«Родители вышли из церкви и сказали: «В гробу другой человек». Нам даже говорили: мол, вы что, бабушку свою не узнаете? Может, она после болезни так изменилась? Да как мы могли ее не узнать?! В больнице утверждали, что никакой ошибки у них нет, и, вероятно, тела перепутали в морге», — рассказала внучка пенсионерки.

Девушке удалось попасть в палату, где она обнаружила свою бабушку живой. После инсульта пожилую женщину парализовало, она не могла разговаривать. Тело умершей женщины вернули в морг.

Сын скончавшейся пенсионерки живет в Тюмени, оказалось, что мужчина часто звонил в больницу узнать о состоянии матери и не понимал несоответствий, когда ему говорили об инсульте. Обе семьи обратились с заявлением в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности.

Ранее женщина очнулась за несколько минут до собственной кремации.