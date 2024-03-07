В Госдуме назвали 8 Марта мужским праздником

Праздник 8 Марта является мужским, а не женским. Об этом сообщил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов.

Член Госдумы рассказал, что ему 84 года. До своего студенчества он не помнил, чтобы отмечали такой праздник, как 8 Марта, потому что были послевоенные времена и нужно было восстанавливать страну. Ефимов добавил, что начали отмечать этот праздник в 60-е годы, тогда пел весь город. Причем цветы в то время добыть было трудно, но каждый старался принести возлюбленной букет, вспоминает парламентарий. В итоге закрепилось так, что женщинам на праздник дарили мимозы и старались найти для них духи «Красная Москва».

По его словам, в послевоенные годы мужчины стеснялись проявлять чувства и, в частности, много работали на восстановление страны. Однако 8 Марта представители мужского пола могли показать свою любовь без стеснений, отметил депутат. Поэтому он считает этот праздник мужским.

Он добавил, что женщина является душой мужчины и раскрывается именно 8 Марта.

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