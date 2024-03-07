В Сбере рассказали о новой схеме телефонных мошенников

Мошенники начали похищать деньги россиян, используя функцию трансляции экрана. Для убедительности злоумышленники представляются сотрудниками, заявили в Сбере «Известиям».

Преступная схема выглядит следующим образом: мошенники создают фейковый аккаунт с логотипом банка, а затем звонят клиентам с вопросом, обновляли ли те банковское мобильное приложение.

Если ответ отрицательный, голос в трубке сообщает, что необходимо дождаться звонка от профильного специалиста. Затем с аккаунта, где есть функция трансляции экрана, звонит сообщник. Он объясняет клиенту, что звонит по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии, и просит включить режим демонстрации экрана.

После активации трансляции и перехода в приложение мошенники получают возможность увидеть номера карт, суммы на счетах и коды в SMS от банка. С их помощью они похищают деньги или берут кредиты на имя человека.

До этого мошенники придумали новую схему обмана россиян, связанную с налогами.

Ранее в ЦБ рассказали, как мошенники воруют деньги россиян перед 8 марта.