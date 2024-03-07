Суд отправил за решетку петербуржца, который выпрашивал приватные видео у мальчиков

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения мужчине, который развращал мальчиков и просил их отправлять ему приватные видео. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Обвиняемый много общался с подростками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста. Так, осенью прошлого года он, зная точный возраст мальчика, вступил с ним в переписку, а потом потребовал у жертвы записать порноролик и прислать ему. Уже находясь под подпиской о невыезде, мужчина вновь совершил преступление. Следствию известно о трех аналогичных случаях.

Сегодня петербуржцу предъявили обвинения в совершении ненасильственных развратных действий, понуждении к действиям сексуального характера, нарушении неприкосновенности частной жизни, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, а также их обороте. В содеянном мужчина признался, но попросил назначить ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Тем не менее по решению суда он будет находится под стражей, арест продлится до конца апреля.

Ранее россиянин организовал курсы по БДСМ для девочек-подростков.