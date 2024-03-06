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Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия

Путин заявил, что фундаментом бытия являются традиционные ценности

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Фундаментом бытия являются традиционные ценности. Об этом заявил президент России Владимир, выступая на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), передает ТАСС.

Глава государства удивился, как удалось в Сочи организовать «такой город молодежи и мира». «Как, если вы такие разные?» — задался вопросом Путин. Он предположил, что, видимо, есть нечто всех объединяющее.

«Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — подчеркнул президент.

Кроме того, российский лидер рассказал, что встречался с иностранными студентами, которые учатся в России. По словам Путина, несмотря на то, что все выглядят по-разному внешне — есть объединяющая черта.

«Что это? Да мы все люди! И мы все равны!» — заключил Путин.

Также в своем выступлении Путин допустил организацию в России в будущем новых форумов для подрастающего поколения. Президент обратил внимание, что это «не первый такой эксперимент» и не последний. Он подчеркнул, что организаторы стремились создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, найти новых друзей и единомышленников.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.

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Всемирный фестиваль молодёжи
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