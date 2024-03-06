Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия

Фундаментом бытия являются традиционные ценности. Об этом заявил президент России Владимир, выступая на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), передает ТАСС.

Глава государства удивился, как удалось в Сочи организовать «такой город молодежи и мира». «Как, если вы такие разные?» — задался вопросом Путин. Он предположил, что, видимо, есть нечто всех объединяющее.

«Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — подчеркнул президент.

Кроме того, российский лидер рассказал, что встречался с иностранными студентами, которые учатся в России. По словам Путина, несмотря на то, что все выглядят по-разному внешне — есть объединяющая черта.

«Что это? Да мы все люди! И мы все равны!» — заключил Путин.

Также в своем выступлении Путин допустил организацию в России в будущем новых форумов для подрастающего поколения. Президент обратил внимание, что это «не первый такой эксперимент» и не последний. Он подчеркнул, что организаторы стремились создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, найти новых друзей и единомышленников.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.