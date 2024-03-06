Итальянский художник представил мурал с актрисой Орнеллой Мути на фестивале «Новые формы»

Итальянский уличный художник Йорит Чиро Черуллов рамках Всемирного фестиваля уличного искусства «Новые формы» встретился с актрисой Орнеллой Мути в Сочи, чтобы презентовать мурал с ее изображением, сообщается в Telegram-канале фестиваля.

Отмечается, что единой темой всех муралов фестиваля стало народное единство. Так, художники, разрабатывавшие эскизы в рамках мероприятия, отталкивались от национальных особенностей и истории своих стран.

«Когда я задумался на тем, что может стать способом сближения России и Италии, я подумал о великой актрисе Орнелле Мути», — рассказал Черулло.

Как уточнили организаторы фестиваля, актриса приехала в день завершения мурала. Отмечается, что она побеседовала с художником и осталась в восторге от его работы.

Напомним, международный фестиваль уличного искусства «Новые формы» проходит на полях Всемирного фестиваля молодежи. Его участниками стали более 25 художников из 11 стран. Мурал с Орнеллой Мути станет наследием ВФМ-2024 года.