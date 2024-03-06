Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде пьяный турист упал с 6-го этажа, перепутав двери на балкон и в ванную

BNN: индийский турист выжил после падения с шестого этажа в Паттайе

close
100%
Ishant Chauhan/Global Look Press

В Северной Паттайе турист из Индии выпил и упал с балкона на шестом этаже, перепутав двери. Об этом сообщает BNN Breaking.

Причиной падения, как показало расследование, стал «серьезный просчет» пострадавшего. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он принял заднюю балконную дверь за вход в ванную, вышел из помещения и выпал наружу.

Эту версию подтвердили друзья мужчины, которые были с ним в момент происшествия. Они же оповестили персонал отеля, а затем об инциденте узнали и в местной службе спасения.

Спасатели обнаружили пострадавшего лежащим на открытой площадке пятого этажа. В результате падения он получил переломы руки и ноги. Мужчине оказали первую помощь и доставили его в ближайшую больницу для дальнейшего восстановления.

Ранее мужчина угнал автомобиль, устроил ДТП и чудом выжил, сорвавшись с 60-метровой скалы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами