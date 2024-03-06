В Таиланде пьяный турист упал с 6-го этажа, перепутав двери на балкон и в ванную

В Северной Паттайе турист из Индии выпил и упал с балкона на шестом этаже, перепутав двери. Об этом сообщает BNN Breaking.

Причиной падения, как показало расследование, стал «серьезный просчет» пострадавшего. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он принял заднюю балконную дверь за вход в ванную, вышел из помещения и выпал наружу.

Эту версию подтвердили друзья мужчины, которые были с ним в момент происшествия. Они же оповестили персонал отеля, а затем об инциденте узнали и в местной службе спасения.

Спасатели обнаружили пострадавшего лежащим на открытой площадке пятого этажа. В результате падения он получил переломы руки и ноги. Мужчине оказали первую помощь и доставили его в ближайшую больницу для дальнейшего восстановления.

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