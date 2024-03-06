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Челябинец пришел в пивной магазин с муляжом гранаты и накричал на присутствующих

В Челябинске задержали мужчину, пришедшего в магазин с муляжом гранаты

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ВАРЯГ технологии безопасности/VK

В Челябинске мужчина пришел в пивной магазин с похожим на гранату предметом и накричал на присутствующих. Об этом сообщает »ВАРЯГ технологии безопасности» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел в пивном магазине на улице Бейвеля. В торговый зал пришел мужчина с похожим на гранату предметом в руках. Он кричал, что «всем пришел конец».

После срабатывания тревожной кнопки на место прибыли сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР). Они заковали дебошира в наручники, а затем передали его сотрудникам полиции. В результате произошедшего никто не пострадал.

По информации Ura.ru, в руках мужчины был муляж гранаты. Сообщается, что во время задержания он угрожал сотрудникам ГБР.

Ранее московский бизнесмен с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы в Петербурге.

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