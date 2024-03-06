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На Ладожском озере спасли новорожденного нерпенка

В Ленобласти спасли первого новорожденного нерпенка в 2024 году

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Телеграм-канал «Водоканал Санкт-Петербурга»

В поселке Ладожское озеро в Ленинградской области сотрудники кафе обнаружили у заведения детеныша нерпы в картонной коробке. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала Санкт-Петербурга.

«Спасена первая нерпа в сезоне 2024 года. У новорожденной малютки нет зубов и еще свежая пуповина. Да и вес совсем крошечный — около 3-х кг», — рассказали в пресс-службе Водоканала.

По словам посетителя кафе, нерпенка к порогу заведения принес один из рыбаков.

Выхаживанием животного будут заниматься сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы». Зоологи из фонда отметили, что «выращивать таких малюсиков кольчатой нерпы всегда очень тяжело» и попросили пожелания детенышу здоровья.

Ранее в Приморье спасли месячного гималайского медвежонка.

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