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Заказанный с Wildberries кран взорвался и чуть не спалил дом в отсутствие хозяев

Shot: кран с Wildberries взорвался и чуть не спалил дачный дом

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Телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Заказанный с Wildberries кран взорвался и чуть не спалил дачный дом россиян. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал »Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, россияне купили на маркетплейсе кран с водонагревателем и установили его на даче. Когда хозяев не было, сантехника взорвалась и чуть не спалила дом.

На кадрах с места происшествия видно, что взрывом оказалась разрушена раковина. Кроме того, обгорела прилегающая территория.

До этого в Чечне в частном доме в селе Чечен-аул произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе двое детей — их доставили в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести. Предварительно, причиной стала неисправность шланга.

Ранее мощный пожар произошел в жилом доме в Серпухове после взрыва.

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