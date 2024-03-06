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В США арестовали 6 человек за незаконный провоз внутренностей гусей из Китая

Fox News: власти США арестовали 6 человек, пытавшихся провезти внутренности гусей из Китая

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US Attorney's Office, EDNY/AP

В США арестовали шесть человек, которые пытались провести внутренности гусей из Китая, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, арестованным предъявили обвинения в транспортировке запрещенных продуктов из Китая. Сообщается, что гусиные внутренности планировалось продать в рестораны, однако у товара не было необходимой маркировки и пакета документов, свидетельствующих о безопасности такой пищи.

Кроме того, в полиции добавили, что шестеро арестованных подозреваются в импорте, хранении и продаже сотен килограммов нелегальных продуктов питания. Власти добавили, что федеральный закон США закон запрещает импорт любых сырых продуктов из мяса птицы из Китая, а также плоды боярышника.

Скорее всего, конфискованный полицейскими товар будет утилизирован. На данный момент подозреваемые по этому делу находятся под стражей.

Ранее полицейские изъяли 1,3 тонны кокаина, замаскированного под картофель.

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