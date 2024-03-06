Россиянам рассказали, как побороть свой страх перед посещением стоматолога

Главный врач «Немецкого стоматологического центра» Марина Мискевич в беседе с РИАМО рассказала, как побороть свой страх перед посещением стоматологического кабинета, а также смущение из-за состояния зубов. По ее словам, важно помнить, что стоматолог — врач, который призван помочь пациенту.

«В кабинете стоматолога нет поводов для смущения и стеснения. В своей работе врач видел абсолютно разное состояние зубов, и уж точно не будет вас осуждать. Конечно, к посещению стоматолога стоит подготовиться: почистить зубы, прополоскать рот и в хорошем настроении прийти», — сказала Мискевич.

Зубной врач поликлиники №2 Пушкинской больницы им. проф. Розанова Елена Шестакова до этого посоветовала употреблять содержащие лимонную кислоту напитки через трубочку. Так, по ее словам, меньше вредящих эмали веществ попадает на зубы.

Главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий в свою очередь рекомендовал чистить зубы два раза в день по две-три минуты. Причем утром делать это лучше до завтрака.

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