Россиянам рассказали о пользе звукового массажа

Практика звукового массажа может помочь людям, которые находятся в состоянии длительного стресса. Об этом RuNews24 рассказала основательница сети центров звуковых медитаций и энергетических практик YahmurSpace Вероника Яхмур.

По ее словам, такое лечение имеет научное обоснование, поскольку существует термин «виброакустический массаж в телесно-ориентированной практике». Подобная практика, в том числе, поможет людям, которые быстро устают физически и хотят углубиться в самопознание.

«Также чаши спасают и от телесных недугов. Например, они уменьшают неприятные боли в мышцах и суставах благодаря эффекту массажа; улучшают кровоток; нормализуют давление и сердечный ритм; улучшают концентрацию и работу внутренних органов, активируя их. Эту практику стоит попробовать всем, кто хочет находиться в ресурсном состоянии и чувствовать себя на высоте», — добавила Яхмур.

Исследование, проведенное специалистами из Мюнхенского технического университета в Германии, до этого показало, что у страдающих от головных болей напряжения или мигрени людей также были воспаленные, напряженные мышцы шеи. Предполагается, что именно это воспаление является причиной головной боли.

Ранее реабилитолог назвала противопоказания к массажу.