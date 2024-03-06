Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пользе звукового массажа

Глава YahmurSpace Яхмур: звуковой массаж поможет избавиться от стресса

close
100%
Freepik

Практика звукового массажа может помочь людям, которые находятся в состоянии длительного стресса. Об этом RuNews24 рассказала основательница сети центров звуковых медитаций и энергетических практик YahmurSpace Вероника Яхмур.

По ее словам, такое лечение имеет научное обоснование, поскольку существует термин «виброакустический массаж в телесно-ориентированной практике». Подобная практика, в том числе, поможет людям, которые быстро устают физически и хотят углубиться в самопознание.

«Также чаши спасают и от телесных недугов. Например, они уменьшают неприятные боли в мышцах и суставах благодаря эффекту массажа; улучшают кровоток; нормализуют давление и сердечный ритм; улучшают концентрацию и работу внутренних органов, активируя их. Эту практику стоит попробовать всем, кто хочет находиться в ресурсном состоянии и чувствовать себя на высоте», — добавила Яхмур.

Исследование, проведенное специалистами из Мюнхенского технического университета в Германии, до этого показало, что у страдающих от головных болей напряжения или мигрени людей также были воспаленные, напряженные мышцы шеи. Предполагается, что именно это воспаление является причиной головной боли.

Ранее реабилитолог назвала противопоказания к массажу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами