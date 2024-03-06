На Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе» увидели игрушку, похожую на Путина

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На Всемирном фестивале молодежи в образовательном центре «Сириус» в Сочи заметили плюшевую игрушку, похожую на президента Владимира Путина. Об этом пишут «Известия».

Издание отметило, что официальным символом события является Чебурашка, однако намного большую популярность получила мягкая игрушка в виде президента. Гости фестиваля дали ей название «Путяш».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) главным событием в политической повестке.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». На сайте фестиваля обозначено, что это самое масштабное молодежное событие в мире, проходящее по указу президента России Владимира Путина.

Фестиваль должен принять 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, СМИ, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта и тд.

Ранее в МИД РФ заявили о желании Запада помешать Всемирному фестивалю молодежи.