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Туристка пыталась провезти в карманах куртки 13 кг наркотиков

Daily Mail: в аэропорту Сиднея задержали женщину с 13 кг наркотиков в карманах куртки

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Australian Border Force

Австралийские таможенники задержали туристку, прилетевшую из США, в карманах куртки женщины была обнаружены крупная партия метамфетамина. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 4 марта в аэропорту Сиднея, 27-летняя женщина прилетела рейсом из Сан-Франциско и привлекла внимание сотрудников таможни. При осмотре в швах карманов ее куртки были обнаружены пакеты с неизвестным веществом общим весом 13 килограммов.

Экспертиза установила, что туристка пыталась ввезти в Австралию метамфетамин, примерная стоимость которого на черном рынке составляет 12 миллионов долларов. Задержанной грозит до 25 лет тюремного заключения.

Ранее турист пытался сдать в багаж два чемодана, набитых кокаином.

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