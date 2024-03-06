Украинский блогер Шарий сообщил, что на его автомобиль напали

На машину проживающего в Испании украинского блогера Анатолия Шария напали с оружием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием», — написал он.

По его словам, менее недели назад силовики страны получили детальную информацию о готовящемся покушении.

Недавно Шария заподозрили в заказе поджога дома в Подмосковье. По предварительной информации, исполнителями стали подростки 16-18 лет, однако конечным заказчиком мог быть украинский блогер.

По словам задержанных, целью поджога была модератор Telegram-канала «Труха Барселона» по имени Люда, в Подмосковном доме жила ее тетя. Подростки утверждают, что все произошло из-за конфликта Шария и канала, который регулярно высмеивает блогера.

Анатолий Шарий — основатель «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. Блогер неоднократно критически высказывался о деятельности украинских и российских властей в ходе СВО.

Ранее СБУ сообщила о разоблачении ячейки «Партии Шария», готовившей беспорядки в Днепре.