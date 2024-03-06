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Пьяный россиянин случайно сел на бокал и попал в реанимацию

«Фонтанка»: в Петербурге врачи спасают мужчину, севшего на бокал

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Depositphotos

В Елизаветинской больнице Петербурга медики борются за жизнь мужчины, который случайно сел на бокал и получил серьезные травмы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 6 марта в квартире многоэтажки в Приморском районе, нетрезвый мужчина выпивал дома и случайно сел на бокал. Осколки вспороли пострадавшему промежность и повредили мочевой пузырь.

Жена петербуржца вызвала скорую помощь, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее подросток-геймер попал в больницу с порезами после отключения интернета в квартире.

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