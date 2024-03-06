Сенаторы одобрили закон о запрете рекламы у иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о запрете для иностранных агентов размещать рекламу российских граждан и компаний на своих информационных ресурсах. Об этом сообщает РИА Новости.

28 февраля Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения рекламы на них.

Закон полностью запрещает размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу таких ресурсов. Ответственность за нарушение закона будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов распространяется и на СМИ, также запрещено рекламировать иноагентов в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.

На этой неделе председатель Государственной думы Вячеслав Володин завил, что в результате вступления в силу указанного закона иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов.

Ранее Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) уволил часть «Редакции» из-за закона об иноагентах.