Россиянам перечислили самые частые ошибки в столовом этикете

Одними из самых частых ошибок в столовом этикете считаются использование зубочистки за столом и нарезание еды в тарелке на множество мелких кусков. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, в России принято отрезать от пищи маленький кусок, который поместится в рот, после чего наколоть его на вилку и съесть. Зубочисткой эксперт рекомендует пользоваться наедине, а не прилюдно за столом.

Свежакова также отметила, что в вопросе оплаты счета после бизнес-ланча, свидания и других встреч также есть определенное правило. По ее словам, расходы, как правило, берет на себя тот, кто приглашает другого на встречу.

«Если звучит фраза: «Позвольте вас пригласить» или «Я приглашаю», — то платит тот, кто это сказал. Если: «Давайте сходим», — то каждый сам за себя. Если мужчина приглашает на свидание, то платит он. Но если все равно хочется как-то финансово поучаствовать в этой встрече, можете оставить щедрые чаевые и показать, что вы тоже внесли свою лепту», — заключила специалист.

Эксперт по этикету Алевтина Рогова до этого говорила, что на 8 Марта женщинам можно подарить сертификаты, цветы, билеты на концерт или свежие конфеты. Кроме того, в качестве варианта можно рассмотреть слабоалкогольные напитки, например, шампанское или вино. Однако эксперт не рекомендует дарить девушкам крепкий алкоголь и часы.

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