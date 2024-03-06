Россиянам рассказали, какие овощи и фрукты необходимо включить в рацион весной

Для здоровья человеку важно соблюдать природные ритмы в рационе питания. Так, март считается переходным месяцем, когда полезно есть больше продуктов с клетчаткой. Эксперты рекомендуют есть больше зелени, а также определенные овощи и фрукты, выяснила Общественная Служба Новостей.

В весенний рацион следует включить укроп, петрушку, листья салата, сельдерей, перья лука и шпинат. Их можно добавлять в готовые блюда и салаты с заправкой из растительных масел. Это важно, так как в зелени содержатся витамины А, С, РР, необходимые для иммунной и сердечно–сосудистой системы, отмечают специалисты.

Также эксперты советуют включить в рацион спаржу. Лучше всего очищать ее от грубой кожицы и нарезать в салат, а также можно варить в подсоленной воде с сахаром и сливочным маслом. В этом овоще есть витамины А, С, магний, РР, Е и группы В, благодаря чему спаржа стимулирует кишечник, понижает уровень сахара и борется с воспалениями.

Восполнить нехватку витаминов также поможет щавель, редис, богатые железом, фосфором, клетчаткой, витаминами.

Из фруктов специалисты рекомендуют при отсутствии противопоказаний делать акцент на цитрусовых — лимонах, апельсинах, помело, свити, грейпфрутах и лаймах. Они благотворно влияют на иммунитет, успокаивают нервную систему и поднимают настроение. Желательно также один раз в день съедать банан — этот фрукт богат калием, марганцем, витаминами Е и В6.

Напомним, диетологи советуют весной полностью менять рацион питания. В частности, из него рекомендуется убрать жирные мясные продукты, сало, сливочное масло, сладости и выпечку.

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