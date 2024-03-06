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Паромы в Севастополе с утра не вышли на линию

В Севастополе паромы «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев» не вышли на линию

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Паромы в Севастопольской бухте не вышли на линию утром 6 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города города.

Так, по данным дирекции, паромы «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев» временно не осуществляют движение. Однако причины официально не озвучили.

В ночь на 5 марта по Крымскому мосту перекрывали движение, однако утром проезд вновь разрешили. Сообщалось, что ночью над Керчью произошло несколько громких взрывов. Очевидцы утверждали, что в разных районах города были слышны от трех до пяти мощных хлопков. По предварительным сведениям, сработали средства противовоздушной обороны.

Позже на Крымском мосту возобновили движение поездов, но девять из них следовали с существенным опозданием. В компании пообещали по возможности сократить отставание от расписания во время пути.

Ранее сообщалось о подрыве ж/д моста через реку в Самарской области.

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