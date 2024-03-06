Молния ударила в самолет с 550 пассажирами на борту

Издание CityNews опубликовало видео, на котором запечатлен момент, как в самолет ударила молния вскоре после того, как он вылетел из международного аэропорта Ванкувера. Инцидент произошел на прошедших на выходных.

Автор видео рассказал, что снял это в воскресенье, 3 марта, незадолго до 19:30 по местному времени.

На видео попал рейс Air Canada, направляющийся в лондонский аэропорт Хитроу, Самолет взлетел с ВВП, после чего небо ярко освещается, а в самолет попадает молния. Также известно, что в момент происшествия в Boeing 777-300 было 550 пассажиров .

По словам местного пилота, трагедии получилось избежать благодаря специальной системе подавления молний, которая установлена на лайнере.

28 ноября прошлого года сообщалось, что молния ударила в самолет при заходе на посадку в Италии. Воздушное судно совершало перелет из Румынии в итальянский город Пескара, борт заходил на посадку в аэропорту назначения и приступил к снижению, когда в него попала молния.

16 октября в летевший в Турцию самолет со 178 пассажирами на борту ударила молния.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.