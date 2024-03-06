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Москвич выстрелил себе в голову, чтобы отомстить пожилой матери

В Москве взрослый сын выстрелил себе в голову из травмата после ссоры с матерью

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Depositphotos

В Москве взрослый сын решил отомстить 71-летней матери и выстрелил себе в голову из травмата. Об этом сообщает mk.ru.

На днях пенсионерка проводила время за ноутбуком на кухне. Ее 52-летний сын решил в тот же момент поиграть в компьютерную игру и устроил скандал, а затем удалился в свою комнату. Женщина решила, что он успокоился, но мужчина достал травмат, выстрелил себе в голову и потерял сознание.

При этом пенсионерка, смотревшая сериал в наушниках, даже не услышала звука выстрела, а спустя несколько часов заглянула к сыну и увидела жуткую картину. Она немедленно вызвала скорую помощь, и пострадавшего госпитализировали. В настоящий момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Он находится под присмотром медиков в психиатрическом отделении.

По словам местных жителей, ссоры между сыном и матерью происходят регулярно. Чаще всего размолвки случаются из-за пристрастия мужчины к спиртному.

«Соседка ругается, что сын опять пьян. А он ее костерит за то, что сломала ему жизнь. Не знаю, чем мама могла ему навредить? Хорошая, образованная женщина», — говорит соседка.

Полицейские начали проверку по факту инцидента и выяснили, что пострадавший имеет собственную жилплощадь, но все же предпочитает жить с мамой.

Ранее мать несколько раз выстрелила в сына во время ссоры из-за игровой приставки.

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