Россиянам рассказали о погодных рекордах весной 2024 года

Метеорологи Яндекс Погоды рассказали, что текущей весной в регионах России обойдется без температурных и дождливых рекордов. Сезонный прогноз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно аналитике, на большей части территории РФ март будет менее дождливым, чем в 2023 году.

В Европейской части окончательный переход на летнюю резину станет актуален в апреле, когда среднемесячная температура поднимется выше 5℃.

А в мае практически по всей территории страны выпадет большее количество осадков, чем годом ранее. Рекордсменами станут Черноморское побережье Краснодарского края, Приморье и Хабаровский край.

Значительное сезонное потепление ждет Красноярск, Новосибирск и Иркутск, там температура превысит 30-летние показатели на 0,7℃. А также в Сочи – 0,7℃, Краснодар, Махачкале и Ростове-на-Дону — на 0,6℃. «Холодный откат» ждет Казань (-3,2℃), Самару (-3,2℃), Уфу (-2,7℃), Пермь (-2,5℃).

Прогноз сделан на базе собственной технологии «Метеум», сочетающей классические метеорологические подходы с алгоритмами машинного обучения.

Ранее сообщалось, что в российских городах увеличивается доля теплых дней.